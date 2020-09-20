По данным правозащитного центра «Весна», в Белоруссии на протестных акциях сегодня было задержано более 110 человек

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», по всей республике на протестных акциях сегодня было задержано более 110 человек. 67 из них – в Минске. Среди них гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек. Некоторых уже уже отпустили из милиции.
2020-09-20T20:02:43+03:00
2020-09-20T20:02:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712237-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 20 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Немецкий дипломат: я испытываю симпатию к России, но действительность ужасна (Дневник, Болгария) «Россия — прекрасная страна, но ее руководство предпочитает действовать так, как оно действует сейчас». Бывший посол ФРГ в Москве Рюдигер фон Фрич проанализировал поведение России в случае с Навальным…