По данным правозащитного центра «Весна», в Белоруссии на протестных акциях сегодня было задержано более 110 человек

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», по всей республике на протестных акциях сегодня было задержано более 110 человек. 67 из них – в Минске. Среди них гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек. Некоторых уже уже отпустили из милиции.