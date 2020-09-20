Два человека пострадали, один из них госпитализирован, при взрыве газа в жилом доме в Тюмени. Как передает ТАСС, взрыв газа без последующего горения произошел на втором этаже жилого пятиэтажного дома, эвакуировано 75 человек. По предварительным данным МЧС, взрыв несущие конструкции здания не повредил.
2020-09-20T20:01:47+03:00
2020-09-20T20:01:47+03:00
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20:01, 20 сентября 2020
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