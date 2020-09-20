Билл Гейтс считает, что пандемия COVID-19, в лучшем случае завершится в 2022 году

Такое мнение основатель «Майкрософт» высказал в интервью телеканалу «Фокс ньюс». По его оценке, уровень вакцинации в мире во время пандемии снизился на 14%. Гейтс выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты «не проявили себя в области оказания помощи в закупках вакцин для развивающихся стран».

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений которого входит борьба с опасными болезнями в развивающихся странах. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса.