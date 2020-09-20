США выдвинули ультиматум: ДСНВ не продлят, если к февралю не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями»

США выдвинули ультиматум: договор по СНВ не будет продлен, если к февралю стороны не согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». В Вашингтоне намекнули, что после возможного переизбрания Трампа «цена вопроса» повысится. В интервью «Коммерсанту» спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли пояснил, что США готовы заключить меморандум «уже завтра»; он должен касаться учета арсенала ядерных боеголовок и содержать пункт о Китае; «президентский меморандум» не потребует ратификации; продлевать ДСНВ надо на срок менее 5 лет, на сколько именно — зависит от гибкости России. Если Россия не согласится, США продолжат модернизация ядерного арсенала без ограничений; при этом США не намерены вводить никаких ограничений на ПРО и не будут выводить ядерное оружие из Европы.