Полиция в Москве задержала около 10 человек у посольства Белоруссии. Здесь собрались несогласные с результатами президентских выборов в соседней стране. Как передает ТАСС, напротив диппредставительства находится около сотни протестующих. Они собираются у посольства практически каждый день с 9 августа.
2020-09-20T19:33:44+03:00
2020-09-20T19:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 20 сентября 2020
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