Полиция в Москве задержала около 10 человек у посольства Белоруссии. Здесь собрались несогласные с результатами президентских выборов в соседней стране. Как передает ТАСС, напротив диппредставительства находится около сотни протестующих. Они собираются у посольства практически каждый день с 9 августа.