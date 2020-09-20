Силовики вновь начали задержания в районе площади Победы в центре Минска

Здесь участники оппозиционного «Марша солидарности» вынуждены были остановиться перед перегородившими им путь нарядами ОМОНа. Как передает корреспондент ТАСС, уже около 30 манифестантов были выхвачены из толпы и препровождены в автозаки. Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал о задержании в Минске 27 протестующих. В минской милиции подтвердили, что задержания проводятся, но число задержанных не сообщили.
2020-09-20T19:33:24+03:00
2020-09-20T19:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 20 сентября 2020
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