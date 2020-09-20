Взрыв газа произошел на втором этаже жилого пятиэтажного дома в Тюмени. Эвакуировано 75 человек, сообщили в оперативном штабе региона. «20:11 (18:11 мск) поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени», — говорится в сообщении. Частично повреждены две квартиры, эвакуировано 75 человек, уточняет ТАСС.
2020-09-20T19:32:44+03:00
2020-09-20T19:32:44+03:00
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19:32, 20 сентября 2020
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