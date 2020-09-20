Взрыв газа произошел на втором этаже жилого пятиэтажного дома в Тюмени. Эвакуировано 75 человек, сообщили в оперативном штабе региона. «20:11 (18:11 мск) поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ Тюмени», — говорится в сообщении. Частично повреждены две квартиры, эвакуировано 75 человек, уточняет ТАСС.