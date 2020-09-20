Московский «Спартак» догнал питерский «Зенит» в таблице Чемпионата России по футболу

Команды делят первое место.

«Зенит» накануне потерял очки, сыграв вничью с «Уралом», тем самым дав «Спартаку» шанс догнать себя. Кроме того, находившийся в тройке «Сочи» неожиданно уступил тульскому «Арсеналу» в феерической встрече. Южане дважды сравнивали счет, но проиграли 2:3. «Спартаку» нужно было побеждать в гостях «Рубин», чтобы воспользоваться этими возможностями, и в первой половине стартового тайма красно-белые обеспечили результат. Ларсон точно пробил в девятку, а затем защитник Меркулов срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме «Рубин» мог спастись и определенно должен был забивать. Особенно «Спартаку» пришлось трудно после удаления Маслова, но блестящая игра вратаря Максименка помогла красно-белым победить 2-0 и вернуться в лидирующую группу. ЦСКА переиграл «Уфу» 1:0 благодаря голу Бистровича.

В эти минуты в Черкизове начался последний сегодняшний матч.