Антон Силуанов считает Белоруссию надежным заемщиком России

Предоставление Белоруссии кредита в 1,5 млрд долларов будет выгодно для самой России, примерно четверть суммы пойдет на оплату долгов Минска перед «Газпромом». Об этом сказал министр финансов России Антон Силуанов. Он добавил, что Белоруссия считается надежным заемщиком, она никогда не нарушала сроков погашения кредитов.

Выделенные Россией деньги должен отдавать сам Александр Лукашенко, этот кредит можно рассматривать как финансирование разгонов протестующих белорусов. Такое мнение в интервью РБК высказала экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская. Она также назвала Владимира Путина мудрым руководителем и выразила уверенность, что российский президент здраво оценивает происходящее в Белоруссии.