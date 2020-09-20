«Спартак» в гостях обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) Голом в составе победителей отметился Джордан Ларссон (4-я минута), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Рубина» Михаил Меркулов (21). На 61-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник «Спартака» Павел Маслов.

Победа позволила «Спартаку» подняться на вторую строчку в турнирной таблице, в активе команды Доменико Тедеско 17 очков в восьми турах. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 11 очками идет седьмым.

В следующем туре «Спартак» 26 сентября сыграет в гостях с «Тамбовом», «Рубин» на следующий день встретится на выезде с волгоградским «Ротором», сообщает ТАСС.