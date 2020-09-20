Глава Минфина Антон Силуанов считает Белоруссию надежным заемщиком России. Выступая в федеральном телеэфире он сказал, что случаев нарушения мроков возврата займов с ее стороны пока не было. Силуанов также отметил, что кредитование Белоруссии выгодно в том числе и для российской экономики. Напомню, Путин и Лукашенко договорились недавно в Сочи о российском кредите Белоруссии в 1,5 млрд долл.