Силовики в Бресте приняли решение выстрелить в воздух в предупредительных целях. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. При каких обстоятельствах был сделан предупредительный выстрел, официальный представитель ведомства не уточнила, но предположила, что — для сдерживания напора протестующих. Ранее видео с моментом выстрела распространил белорусский портал tut.by.
2020-09-20T18:33:23+03:00
2020-09-20T18:33:23+03:00
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18:33, 20 сентября 2020
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