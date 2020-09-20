Силовики в Бресте приняли решение выстрелить в воздух в предупредительных целях. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. При каких обстоятельствах был сделан предупредительный выстрел, официальный представитель ведомства не уточнила, но предположила, что — для сдерживания напора протестующих. Ранее видео с моментом выстрела распространил белорусский портал tut.by.