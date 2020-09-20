Участники «Марша солидарности» в Минске обошли блокпосты в центральной части города и вышли на проспект Независимости

Участники многотысячного оппозиционного «Марша солидарности» в Минске обошли блокпосты в центральной части города и вышли

на проспект Независимости в районе отдаленной площади Якуба Коласа. Как свидетельствует ТАСС, колонна манифестантов растянулась более чем на 3 км. Несколько часов назад, собравшись у стелы «Минск — город герой», участники акции попытались сначала пройти к резиденции Александра Лукашенко, однако из-за перекрытия дорог силовиками, попасть туда они не смогли и вынуждены были петлять по центральным улицам с целью выйти на проспект Независимости.

По данным белорусского правозащитного центра «Весна», на протестных акциях оппозиции по всей стране сегодня было задержано почти 60 человек. В частности, 27 человек задержаны в Минске, 31 — в других белорусских регионах. МВД Белоруссии ранее сообщало о более десятка задержанных в Минске.