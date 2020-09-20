Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Это подтвердил «Эху» Евгений Князев — ректор Щукинского училища, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры. Осознать, что Михаил Борисов умер, пока невозможно, сказал Евгений Князев. Он отметил, что, предположительно, похороны состоятся в среду, однако формат похорон зависит от определения, скончался ли Михаил Борисов от коронавирусной инфекции или нет.
2020-09-20T18:25:40+03:00
2020-09-20T18:25:40+03:00
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Эксклюзив Эха 18:25, 20 сентября 2020
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