Телеведущий, актер и режиссер Михаил Борисов скончался на 72-м году жизни. Это подтвердил «Эху» Евгений Князев — ректор Щукинского училища, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры. Осознать, что Михаил Борисов умер, пока невозможно, сказал Евгений Князев. Он отметил, что, предположительно, похороны состоятся в среду, однако формат похорон зависит от определения, скончался ли Михаил Борисов от коронавирусной инфекции или нет.