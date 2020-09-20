Дело высокопоставленного наркополицейского из Псковской области получило новое развитие

Следователи во время обысков нашли у него ещё одну плантацию конопли. Ранее силовика обвинили в том, что он подбросил наркотики задержанному.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и организации незаконного приобретения и хранения наркотиков. Именно по этим статьям проходит заместитель начальника отдела по борьбе с оборотом запрещённых средств местного отделения МВД в Великих Луках Псковской области, пишет издание Медиазона. Имя наркополицейского не называется. Следователи и сотрудники ФСБ в ходе обысков изъяли не только документы, но и нашли вторую плантацию конопли, к которой имел отношение фигурант уголовного дела, сообщило региональное управление СК. По версии следствия, силовик при помощи знакомого организовал сбор конопли в пригороде Великих Лук. Затем ему наркополицейский подкинул крупную партию наркотиков, задержал его, коноплю изъял и составил административный протокол. В июле пресс-служба областного управления МВД рапортовала о том, что в Великих Луках найдена и уничтожена плантация дикорастущей конопли. Все растения выкорчевали и сожгли в присутствии полицейских. Однако позже следователи выяснили, что плантацию создал сам высокопоставленный сотрудник МВД. Наркотики подбросил для того, чтобы улучшить показатели своего отдела. Теперь он может оказаться за решёткой.

Проект «Омбудсмен полиции» сообщал в своем телеграм-канале, что сотрудники ФСБ задержали весь личный состав отдела по борьбе с наркотиками в Великих Луках, но в областном управлении МВД это отрицают.