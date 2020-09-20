Бывший советский химик, один создателей «Новичка» принес извинения Алексею Навальному

Бывший советский химик, ныне живущий в США, Вил Мирзаянов считает, что восстановление Алексея Навального после отравления «Новичком» займет примерно один год. Мирзаянов, один из разработчиков «Новичка», извинился в эфире телеканала «Дождь» перед политиком за то, что, как выразился ученый, он участвовал в преступном бизнесе по разработке этого вещества.