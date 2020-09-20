Светлана Тихановская не видит себя в роли будущего главы Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не видит себя в роли будущего главы государства. Самое главное – организовать справедливые выборы. Об этом Тихановская рассказала в интервью РБК.

Тихановская выразила сожаление о текущем положении дел и добавила, что многие россияне поддерживают белорусов.