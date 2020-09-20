В городах Белоруссии в эти минуты проходит протестный «Марш справедливости»

Несогласные с итогами проведенного в августе голосования уже седьмое воскресенье подряд выходят на воскресные шествия с требованиями проведения новых выборов и отставки Александра Лукашенко.

Еще в первой половине дня ОМОН взял в оцепление площадь Независимости в столице республики. В город стянули военные машины с колючей проволокой, водометные установки и автомобили «Заслон». Люди в камуфляжной форме и экипировке блокировали подступы к правительственным учреждениям. Вновь отмечались перебои с интернетом. Оператор A1 сообщил, что это происходит «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов». Перекрывались входы и выходы на станциях метрополитена. Люди из спальных районов к середине дня стали группами выдвигаться к центру города, пока не образовалась многотысячная колонна. Направлявшиеся ко Дворцу независимости, где находится резиденция белорусского президента, в какой-то момент сменили маршрут из-за перекрытия дороги силовиками и двинулись в сторону проспекта Независимости. В руках у людей – бело-красно-белые полотнища, воздушные шары и бумажные флажки в форме сердец. В зависимости от ситуации колона делится и меняет направление. ОМОН выхватывает и задерживает некоторых из манифестантов. Сегодня марши Справедливости проходят далеко не только в Минске. Белорусские силовики применили слезоточивый газ при разгоне акции в Бресте, сообщил «Интерфакс». Прозвучал и выстрел в воздух. В Гродно во время акции протеста задержали несколько десятков человек, среди них была беременная женщина. В Гомеле милиции удалось разогнать протестующих. Мелкими группами они стали расходится, сообщает белорусское издание TUT.by. В Витебске силовики перекрыли автобусами площадь Ленина, куда пришли мирные протестующие. Люди повернули и пошли снова в сторону центра города. В центре Лиды люди скандировали, о том, что они не оппозиция, а большинство.

На данный момент сообщается о нескольких десятках задержанных. Накануне МВД Белоруссии отчиталось о задержании на субботнем «женском марше» более четырех сотен человек.