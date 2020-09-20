Усиленное оцепление выставлено в Минске по периметру Дворца независимости – резиденции Александра Лукашенко и практически на всех смежных улицах. Сегодняшняя протестная оказалась не столь масштабной, как предыдущие. Во всяком случае «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев оценивает численность Марша солидарности в 50 тыс. Данных МВД Белоруссии нет, но в ведомстве утверждают, что ситуация находится под контролем.

Белорусские телеграм-каналы сообщают, что зону безопасности у Дворца независимости не пропускают ни гражданских лиц, ни даже журналистов. Задержано, по официальным данным МВД, более 10 человек, по сведениям «Интерфакс», — около 20.

По данным правозащитного центра «Весна», в белорусской столице задержан 21 человек, в числе которых доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихоновской Олег Моисеев. В регионах есть задержанные в Гомеле, Годно, Могилеве. Всего в списке 22 фамилии, отмечено, что есть задержанные и в Бресте, сообщает ТАСС.

МВД Белоруссии подтверждает применение силовиками в Бресте слезоточивого газа. «Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях», — сказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.