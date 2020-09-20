Администрация Дональда Трампа считает возобновленными санкции ООН в отношении Тегерана

Об этом заявил глава дипломатии Майкл Помпео, назвав Иран «глобальным спонсором терроризма и антисемитизма». Госсекретарь утверждает, что санкции восстановлены «в соответствии с процедурами ООН». В России с этим категорически не согласны.

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций Алексей Малашенко считает, что Россия продолжит сотрудничать с Ираном, несмотря на угрозы.

В МИД России уже заявили, что резолюция Совета безопасности ООН по Ирану действует в неизменном виде, а вытекающие из нее обязательства должны выполняться всеми государствами.