Правительство России утвердило решение о возобновлении регулярных рейсов с 4 странами

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал ослабление режима еще несколько дней назад. Кабмин подписал распоряжение, придав рекомендациям законную силу. Мера будет двусторонней, иными словами, обратные рейсы тоже появятся в расписании. С понедельника самолеты будут отправляться в столицы соседних с Россией государств бывшего СССР – казахстанский Нур-Султан, кыргызстанский Бишкек и белорусский Минск. Пока предусмотрен один рейс в неделю. С 27 сентября и также на взаимной основе возобновляется сообщение с Южной Кореей. Раз в неделю можно будет полететь в Сеул. Тем же постановлением Россия прекращает вывозные рейсы, поскольку у россиян будет возможность прилететь домой регулярными рейсами.

С 1 августа Россия начала восстанавливать авиасообщение с другими странами, которое было прервано в конце марта.