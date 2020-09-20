Участники оппозиционного «Марша солидарности» в Минске сменили маршрут из-за перекрытия дороги силовиками и двинулись в сторону проспекта Независимости к центру столицы. Как передает ТАСС, многотысячная колонна изначально направлялась от стелы «Минск — город герой» к резиденции главы государства, которая располагается на расстоянии двух километров от стелы. В середине этого пути силовики перекрыли проспект, после чего участники акции свернули на прилегающую улицу, а затем вовсе сменили маршрут.

Преступные действия силовиков не повлияют на позицию белорусов по отношению к действующей власти. Об этом в интервью РБК рассказала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она надеется, что итог будет безболезненным для граждан Белоруссии и для их отношений с другими странами.

Воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц, по оценкам «Интерфакс», не смог собрать 100 тыс. человек. В акции, по свидетельству агентства, пока принимают участие не более 50 тысяч протестующих.