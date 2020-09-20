Пассажирский паром Viking Amorella сель на мель в водах Финляндии

Морская спасательная операция проводится на пассажирском пароме Viking Amorella после того, как он в воскресенье сел на мель у острова Ярсе в водах Финляндии, на борту находится 281 человек. Как передают морские спасатели, ситуация с судном стабильная, людям опасность не угрожает. Ведется морская спасательная операция, в районе происшествия находятся несколько судов, которые готовятся эвакуировать людей с парома.
2020-09-20T16:35:06+03:00
2020-09-20T16:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 20 сентября 2020
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