Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения еще с четырьмя странами. С 21 сентября восстанавливается авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Южную Корею запустят чуть позже — 27 сентября. О скором возобновлении рейсов в эти страны ранее сообщал оперативный штаб по борьбе коронавирусом. Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце март из-за пандемии коронавируса. С августа рейсы за рубеж начали постепенно возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивские острова.