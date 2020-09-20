Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения еще с четырьмя странами. С 21 сентября восстанавливается авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы в Южную Корею запустят чуть позже — 27 сентября. О скором возобновлении рейсов в эти страны ранее сообщал оперативный штаб по борьбе коронавирусом. Авиасообщение с зарубежными странами Россия прекратила в конце март из-за пандемии коронавируса. С августа рейсы за рубеж начали постепенно возобновляться. Сейчас из России можно вылететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивские острова.
2020-09-20T16:35:04+03:00
2020-09-20T16:35:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 20 сентября 2020
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