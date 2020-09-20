«Интерфакс»: Воскресный марш оппозиции в Минске впервые за месяц не смог собрать 100 тыс. человек

Воскресный марш белорусской оппозиции в Минске впервые за месяц, по оценкам «Интерфакс», не смог собрать 100 тыс. человек. В акции, по свидетельству агентства, пока принимают участие не более 50 тысяч протестующих.

Между тем МВД Белоруссии заявило, что ситуация с протестными акциями находится под контролем. По словам официального представителя ведомства Ольги Чемодановой, в ряде регионов Белоруссии, в частности, в Гродно, Могилеве, Солигорске, Лиде, Минске, проходят протестные акции, все они несанкционированные, в них участвуют от 50 до 300 человек. Как передает ТАСС, десятки тысяч участников «Марша солидарности» в Минске, сейчас направляются в сторону резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. В центр города стянуты усиленные наряды милиции и бронетехника. Проспект Победителей, который ведет к резиденции с утра перекрыт спецтехникой. Здесь дежурят военнослужащие внутренних войск и ОМОНа. Выставлены заградительные машины «Рубеж» и водометы. По данным МВД Белоруссии, задержаны более 10 участников марша. Центральные минские станции метро закрыты, интернет в городе работает с перебоями.