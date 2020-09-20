ЦСКА обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Московский ЦСКА одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). На 65-й минуте единственный гол забил Кристиян Бистрович, — сообщает ТАСС.