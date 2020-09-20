США объявили о возобновлении санкций ООН против Ирана, хотя Совет безопасности организации такого решения не принимал. В дополнение к оружейному эмбарго меры включают запрет Ирану участвовать в обогащении и переработке урана, запрет на испытания и разработку баллистических ракет, и санкции на передачу технологий, связанных с атомом и ракетами, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Он пригрозил последствиями тем странам, которые не будут соблюдать ограничения. О том, что Совбез ООН не возобновлял санкции, а у США нет на это полномочий, заявили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и в российском МИДе.

Россия продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на угрозы, сказал «Эху» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко

Напомним, в 2015 году в результате так называемой ядерной сделки с Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ракетно-ядерной программы. Затем США вышли из сделки.