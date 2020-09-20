Милиция в центре Минска задержала более десяти участников массовой акции против Александра Лукашенко. В городе снова начались проблемы с интернетом.

Люди около получаса назад двинулись от стелы на проспекте Победителей к резиденции Александра Лукашенко. Они не помещаются на тротуарах и идут по проезжей части, движение по проспекту перекрыто. Звучат лозунги «Не забудем, не простим» и «Жыве Беларусь». Силовики пытаются заглушить их песней в поддержку Лукашенко «Любимую не отдают», которая звучит из громкоговорителей, сообщает «Интерфакс». По оценке агентства в акции «Марш справедливости» участвует не менее 10-ти тысяч протестующих, агентство ТАСС говорит о десятках тысяч человек. Люди требуют отставки президента Белоруссии. В разных местах в центре города, в том числе у стелы Победителей и торгового центра неподалеку от полностью перекрытой милицией площади Независимости, прошли первые задержания. В основном ОМОНовцы берут людей с флагами и плакатами, отмечает портал tut.by. На подходе к резиденции Лукашенко, к которой идут митингующие, растянута колючая проволока, стоят военные с автоматами и бронетранспортеры. В Минске снова начались проблемы с мобильным интернетом. Сайты и мессенджеры или вовсе не загружаются или открываются с большой задержкой. Национальный оператор признал, что это сделано по распоряжению властей.

В центре Минска на вход и выход закрыли семь станций метро, сообщает «Интерфакс».