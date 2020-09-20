Белорусский оператор связи признал, что перебои с интернетом вызваны требованиями госорганов. В компании «А1» сообщили в «Твиттере», что по обращению властей снижена скорость мобильного интернета, что ведет к временной недоступности услуги, передает ТАСС. Ранее в Минске уже неоднократно были проблемы с доступом в сеть во время массовых протестов.