Вторую плантацию конопли нашли у замначальника наркоконтроля города Великие Луки, сообщили в СК. В ведомстве отметили, что накануне совместно с ФСБ было проведено еще 10 обысков. О возбуждении уголовного дела против полицейского по статьям о превышении полномочий и хранении наркотиков стало известно в четверг. Как передает издание «Медиазона», по версии следствия, силовик организовал сбор конопли и подкинул ее задержанному местному жителю. Проект «Омбудсмен полиции» сообщал о задержании сотрудниками ФСБ всего личного состава великолукского отдела по борьбе с наркотиками, но в областном управлении МВД это опровергли.