Вторую плантацию конопли нашли у замначальника наркоконтроля города Великие Луки, сообщили в СК. В ведомстве отметили, что накануне совместно с ФСБ было проведено еще 10 обысков. О возбуждении уголовного дела против полицейского по статьям о превышении полномочий и хранении наркотиков стало известно в четверг. Как передает издание «Медиазона», по версии следствия, силовик организовал сбор конопли и подкинул ее задержанному местному жителю. Проект «Омбудсмен полиции» сообщал о задержании сотрудниками ФСБ всего личного состава великолукского отдела по борьбе с наркотиками, но в областном управлении МВД это опровергли.
2020-09-20T15:33:38+03:00
2020-09-20T15:41:06+03:00
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15:33, 20 сентября 2020
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