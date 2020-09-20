В Кремле пообещали не вмешиваться в дела Белоруссии

Это гарантировано уровнем доверия и уважения между руководством двух стран, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он отметил в телеэфире, что Владимир Путин на переговорах в Сочи с Александром Лукашенко поддержал его идею конституционной реформы. После переговоров, которые прошли в понедельник, в Кремле заявили, что резерв силовиков у границы Белоруссии будет расформирован, а Минск получит кредит на полтора миллиарда долларов.
2020-09-20T15:33:04+03:00
2020-09-20T15:33:04+03:00
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15:33, 20 сентября 2020
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