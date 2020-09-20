Милиция в Минске транслирует через громкоговорители песню «Любимую не отдают», чтобы заглушить лозунги оппозиции

Как передает «Интерфакс», протестующие в ответ свистят. По оценке агентства, в акции участвуют около 10 тысяч человек. Люди не помещаются на тротуарах и идут по проезжей части, движение по проспекту Победителей, где находится резиденция Александра Лукашенко, перекрыто. Как передает ТАСС, подходы к самой резиденцией перекрыты бронетехникой, силовиками с автоматами и колючей проволокой. Начались задержания.

Песня «Любимую не отдают» была недавно записана в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко с участием российских артистов.

В МВД Белоруссии заявили, что ситуация с протестными акциями в ряде регионов страны находится под контролем, — передает ТАСС.