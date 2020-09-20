В столице на фоне пандемии прошел массовый легкоатлетический забег в рамках Московского марафона

Целый ряд улиц в центре города был перекрыт для движения машин, а свыше 25 тысяч участников вышли на дистанции в 10 и 42 километра.

Стартовая и финишная площадки марафона разместились на территории близ стадиона «Лужники» — здесь к полудню уже завершили дистанцию большинство желающих. Сам маршрут проходил по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост и по одной из центральных улиц столицы – Тверской. Поток участников визуально был очень плотным. Как во время забега, так и в зрительском секторе, антикоронавирусные меры носили скорее номинальный характер. Волонтеры в масках и перчатках раздавали воду, а участники забега, насколько это было возможно, старались соблюдать дистанцию. Впрочем, получалось это далеко не всегда. Константин, один из возрастных марафонцев и врач по профессии, преодолевший сегодня отрезок в 10 километров, рассказал «Эху», что участвует в забегах с 1975-го года, а большей опасности в подобных массовых мероприятиях в сравнении с повседневной жизнью, не усматривает.

В рамках мер борьбы с коронавирусом у персонала и участников марафона измеряли температуру, а бегуны были обязаны находиться в масках и перчатках при посещении шатра выдачи стартовых номеров и сразу после финиша.

Просьба организаторов к участникам 8-го Московского марафона пройти тест на наличие инфекцию не ранее двух суток до забега носила лишь рекомендательный характер.