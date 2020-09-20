В Минске начались задержания протестующих и наблюдаются проблемы с интернетом

Скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов, сообщил в «Твиттере» белорусский оператор связи А1. Задержания подтвердили в МВД, но число попавших в автозаки пока не назвали.

Накануне, по данным ведомства, были задержаны 430 человек, 45 из них остаются под стражей.

Большая часть доставленных вчера в отделения – это участницы «женского марша».

В Минске сегодня должен пройти очередной марш оппозиции. В центре города закрыты на вход и выход 7 станций метро. В метрополитене сказали, что это сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров. Бронетехника в Минске перекрыла подходы к резиденции Александра Лукашенко. Бойцы внутренних войск вооружены автоматами, передает корреспондент ТАСС.