Эксперт: Россия продолжит сотрудничать с Ираном, несмотря на угрозы восстановления санкций ООН против Тегерана

Россия как сотрудничала с Ираном, так и продолжит, несмотря на угрозы восстановления санкций ООН против Тегерана. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Вашингтон восстановил предусмотренные ООН санкции против Ирана и готов принимать меры против стран, которые не поступят так же.

«Те санкции, которые опять предлагается восстановить в отношении Ирана, тут ничего нового нет. Позиция России известна — отношения с Ираном хорошие. Россия как сотрудничала с Ираном, так и продолжит. Санкцией больше и санкцией меньше. Если учитывать, что наша пропаганда говорит — чем больше санкций, тем лучше. Поэтому я думаю, что если санкции и будут, то что это меняет в принципе?», — сказал А.Малашенко.

В этой ситуации, по его мнению, есть «некий минус»: в случае продолжения разговоров о санкциях, Россия может оказаться «не в выгодном положении». «Россия — страна, которая поддерживает Иран с ядерной программой, также она имеет неприятности с отравлением Навального, также она поддерживает Лукашенко. И для России это не самое приятное, потому что она оказывается не в самой добропорядочной компании», — отметил А.Малашенко.

Политолог также считает, что возобновление разговора о санкциях против Ирана выгодно для американского президента в вязи с предстоящими выборами.

«Все-таки это связано с предвыборной кампанией, поскольку Иран не любят в США, там еще не забыли, как было захвачено американское посольство. И этот шаг, который может принести лишние голоса», — отметил он.

В МИД России уже заявили, что резолюция Совета безопасности ООН по Ирану действует в неизменном виде, а вытекающие из нее обязательства должны выполняться всеми государствами.