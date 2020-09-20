В Петербурге возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МВД, известного как жемчужной прапорщик

45-летнего Вадима Бойко подозревают в нападении на полицейского, передает издание «Фонтанка» со ссылкой на СК. В публикации говорится, что Вадима Бойко доставили за уличную драку в отделение полиции, где он ударил полицейского. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.

Вадим Бойко стал известен из-за жестоких действий при разгоне протестующих в 2010 году. Прозвище «жемчужный прапорщик» он получил из-за пластикового браслета на руке. В 2011 году по делу о превышении полномочий он получил условный срок. Второй условный срок ему дали за стрельбу в потолок из охотничьего ружья в чебуречной.