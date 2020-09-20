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14:02, 20 сентября 2020

Житель села Венгерово Новосибирской области заявил, что его избивали почти все отделом полиции

Алексей Унзер записал видео, в котором сказал, что силовики издевались над ним на глазах его детей, а потом вывезли в лес.

СК начал проверку этого инцидента. 



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