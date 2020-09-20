Житель села Венгерово Новосибирской области заявил, что его избивали почти все отделом полиции

Алексей Унзер записал видео, в котором сказал, что силовики издевались над ним на глазах его детей, а потом вывезли в лес.
СК начал проверку этого инцидента.
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Алексей Унзер записал видео, в котором сказал, что силовики издевались над ним на глазах его детей, а потом вывезли в лес.
СК начал проверку этого инцидента.
В чем смысл «Умного голосования», или как Навальный смог объединить оппозицию Цель – сломать монополию «ЕР». Мы видим мало адекватных политиков среди кандидатов, выбранных «Умным голосованием». Их там и быть не может, ведь смысл путинской политической системы – допустить до выборов не сильных кандидатов, а только политический шлак…