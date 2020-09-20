Заболевший COVID-19 вице-премьер Узбекистана Барноев скончался

Это сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в правительстве республики. Барноеву было 55 лет.
Уктам Барноев был заместителем главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.
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Это сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в правительстве республики. Барноеву было 55 лет.
Уктам Барноев был заместителем главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.
В чем смысл «Умного голосования», или как Навальный смог объединить оппозицию Цель – сломать монополию «ЕР». Мы видим мало адекватных политиков среди кандидатов, выбранных «Умным голосованием». Их там и быть не может, ведь смысл путинской политической системы – допустить до выборов не сильных кандидатов, а только политический шлак…