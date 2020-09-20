Спецтехника, военные грузовики и автобусы с бойцами ОМОНа стянуты в центр Минска

Подразделения силовиков уже взяли под контроль площадь Независимости в столице Белоруссии, где традиционно по воскресеньям собираются участники протестных акций. Об этом сообщает белорусский сайт TUT.by.

БТРы уже стоят неподалёку от Верховного суда. Часть Площади Независимости вблизи правительственных учреждений была огорожена забором еще до полудня, — здесь около месяца назад начались некие земляные работы, которые по сути не ведутся. ОМОН со щитами и дубинками оцепил территорию рядом с резиденцией президента. Люди в военной форме перекрыли Октябрьскую площадь. Среди прочего в район площади Государственного флага прибыли несколько автомобилей «Заслон» для строительства укреплений, власти подогнали машины с колючей проволокой и водомет. Между тем, как сообщили в МВД Белоруссии на акциях протеста, прошедших в Минске накануне задержали 415 человек, еще 15 — в других городах. 385 задержанных уже отпустили. Составили ли на них административные протоколы, не уточняется.

Общая численность оппозиционных акций согласно сводками милиции оценивалась в 900 человек, что в разы ниже независимых оценок целого ряда СМИ. Тем временем, в новостях на госканалах ОНТ и «Беларусь 1» показали сюжет о задержанном еще 15 сентября на «Площади перемен» предпринимателе Степане Латыпове. Телеканалы со ссылкой на МВД утверждают, что Латыпова подозревают в намерении использовать ядовитые вещества против милиции. Минчанин требовал, чтобы силовики представились. Видео его задержания стало очень популярным в соцсетях. Сегодня же, перед «Маршем Солидарности» член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая арестована и находится в СИЗО, передала сообщение белорусам. В официальном канале незарегистрированного кандидата на прошедших выборах Виктора Бабарико, который тоже арестован, размещен текст, в котором Колесникова говорит участникам манифестаций и согражданам: «Свобода стоит того, чтобы за неё бороться» и призывает не бояться быть свободными. Белорусов она назвала «невероятными» и сообщила, что после ареста ни о чем не жалеет, и вновь поступила бы так же, как действовала и до своего задержания.

Как пишет сайт TUT.by, продолжается и протестная активность работников разных заводов. Около 600 сотрудников Минского электротехнического написали коллективное письмо, которое направили в том числе в Совмин и Верховный суд. Подписавшиеся просят прекратить полномочия Александра Лукашенко.