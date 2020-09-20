Один из создателей яда «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед Алексеем Навальным за разработку этого химоружия

В эфире телеканала «Дождь» бывший советский химик, ныне живущий в США, предположил, что политику потребуется на восстановление около года.



Отравление Алексея Навального запрещенным химическим оружием подтвердили лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Каким образом это произошло, если по утверждениям российских военных, производство химоружия свернуто, а все запасы уничтожены, власти не объясняют. В Кремле ставят под сомнение сам факт отравления. В понедельник ситуацию с применением химоружия обсудят главы МИД стран ЕС.