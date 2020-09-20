В России, по данным оперативного штаба, вторые сутки выявляют более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Положительный тест оказался почти у 6150 человек – это максимальное количество с середины июля. Общее число заразившихся с начала пандемии в России превысило миллион сто тысяч, сообщили в штабе. С сентября ежедневно стали выявлять все больше заболевших. За сутки умерли, по данным штаба, 79 пациентов, общее число жертв новой инфекции превысило 19 тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции по стране увеличился до уровня начала мая, сообщили в оперативном штабе. При рассмотрении вопроса о карантинных ограничениях это один из ключевых показателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что оснований для беспокойства нет.

Между тем, Великобритания готовится к новой волне коронавируса. Она неизбежна, заявил на днях британский премьер Борис Джонсон.

Британские власти уже повысили штраф за нарушение режима изоляции до 10 тысяч фунтов. Это почти 13 тысяч долларов или около миллиона рублей. С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с заболевшими новой инфекцией обязаны изолироваться под угрозой штрафа, сообщает британская медиакомпания «Би-би-си».