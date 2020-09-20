Умер ведущий телепрограммы «Русское лото», актер и режиссер Михаил Борисов

Он скончался в одной из столичных больниц. Борисову был 71 год. Газета Московский комсомолец утверждает, что ведущий умер от коронавируса.

В больницу телеведущий попал накануне с воспалением лёгких. Михаил Борисов почувствовал себя плохо на съемочной площадке во время записи очередной передачи «Русское лото». Он пожаловался, что ему тяжело дышать, резко снизилось давление. Как пишет газета «Московский комсомолец» в больницу Борисова доставили не сразу. Сначала он ехать не захотел и остался на работе. Спустя несколько часов по данным издания к медикам поступил повторный вызов. К этому времени самочувствие Михаила Борисова ухудшилось. Врачи его госпитализировали. Накануне вечером телеведущему стало гораздо хуже.

Михаилу Борисовичу как утверждает МК медики поставили предварительный диагноз коронавирус, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Затем Борисова перевезли в другую больницу, которую считают передовой при лечении заражённых коронавирусом. Однако спасти 71-летнего ведущего передачи «Русское лото», актера и режиссера медики не смогли. Борисов скончался. У него как пишет МК со ссылкой на врачей было поражено до 75-ти процентов легких. Борисов заведовал кафедрой режиссуры в Щукинском театральном училище. Его ректор Евгений Князев в эфире «Эха» рассказал, как много в его жизни значил Михаил Борисов и выразил соболезнования его родным.

Князев добавил, что похороны Борисова пройдут, скорее всего, в среду. Формат прощания зависит от того будет ли подтверждён коронавирус у телеведущего или нет. Программу Русское лото Борисов вёл на телевидении больше четверти века. Он также работал в московских театрах «Глобус» и «Наш театр». Ставил отдельные спектакли на сценах в «Табакерке», театрах имени Ермоловой, Сатиры и Оперетты. Борисов также снялся в нескольких фильмах и сериалах.

В 2000 году Михаил Борисов получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Мосгордума всегда готова поддержать инициативу по установке памятной таблички на доме, где жил телеведущий Михаил Борисов, скончавшийся накануне. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Если жители того дома, в котором жил Михаил, выйдут с предложением по установлению на доме памятной таблички, думаю что власти, в том числе и Мосгордума, будет это только приветствовать. И я полагаю, что жители дома наверняка понимают, что с ними жил очень талантливый и очень располагающий к себе человек», — сказал он.

Е.Герасимов высказал свои слова соболезнования, отметив, что Михаил Борисов был замечательным актером, который закончил театральное училище имени Б.Щукина, где до сих пор преподавал.

«Большинство людей его знают по телепередаче «Столото», но основная его деятельность развернулась в Щукинском училище как педагога. Он был любимым педагогом своих студентов. Михаил был человеком очень коммуникабельный, жизнерадостный, несущий всегда позитив», — сказал он.