Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до уровня начала мая, сообщили в оперативном штабе

Это один из основных показателей, на которые ориентируется Роспотребнадзор при рассмотрении вопроса о карантинных ограничениях. Он рассчитывается как соотношение числа зарегистрированных больных за последние четыре дня к числу заразившихся, которые выявили за четыре дня до этого.

За сутки инфекция подтверждена почти у 6150 человек, общее число заразившихся с начала пандемии в России превысило миллион сто тысяч, сообщили в штабе. С сентября ежедневно стали выявлять все больше заболевших. За сутки умерли, по данным штаба, 79 пациентов, общее число жертв новой инфекции превысило 19 тысяч человек.