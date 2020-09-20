В Москве проходит марафон, из-за которого перекрыли ряд улиц в центре города

Победитель – спортсмен Юрий Чечун – пробежал 42 километра за два часа 16 минут и 7 секунд, передает ТАСС. В женском забеге Московского марафона первой стала якутянка Сардана Трофимова. Она преодолела дистанцию 42,2 км за 2 часа 28 минут, установив новый рекорд.

Всего на участие записались 25 тысяч человек, сообщили в мэрии. Из-за пандемии мероприятие проходит без участия детей, а также без зрителей. На старте участники марафона должны быть в маске и перчатках, рассказал глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

В прошлом году в Московском марафоне участвовали около 30 тысяч человек.