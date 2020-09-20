В России число заражённых коронавирусом, за время пандемии по данным Оперштаба оно превысило 1 млн 100 тысяч человек

Суточный прирост инфицированных людей увеличивается.

За сутки в стране выявили 6148 зараженных. Это максимум с середины июля, сообщили в оперативном штабе. Лидер по числу заболеваний — Москва, в столице зафиксировано 860 новых случаев заражения коронавирусом и это максимум с конца июня. Следом идут Подмосковье и Петербург. Отмечу, что цифру в шесть тысяч Россия перешагнула накануне. В оперативном штабе ухудшение ситуации объясняют увеличением количества сделанных тестов. Тем временем агентство ТАСС отмечает, что коэффициент распространения коронавируса как по всей России, так и отдельно по Москве вырос до максимума с 8 мая. Это показатель, который определяет среднее число людей, инфицированных одним больным. За сутки в стране умерли 79 человек, по сравнению с предыдущим днем этот показатель несколько меньше. Пандемия в общей сложности унесла жизни более 19 тысяч пациентов.

По информации Новой газеты в Башкирии власти из-за распространения коронавируса закрывают несколько районов и города Салават и Кумертау с общим населением почти в 600 тысяч человек. Там как пишет издание вводят особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Россия занимает 4 место в мире по числу заражённых коронавирусом. На первом месте остаются США, где по данным университета Джонса Хопкинса заболели больше шести с половиной миллионов человек, число смертей превышает 950 тысяч.