МВД Белоруссии подтвердило задержание 430 человек на субботних акциях

Большинство из них женщины. 45 задержанных остаются под стражей, сообщили в ведомстве, переедет «Интерфакс». Сегодня в Минске и других городах Белоруссии ожидаются новые массовые протесты с требованиями отставки Александра Лукашенко. Как передает ТАСС, в центр Минска выдвинулись автобусы с силовиками и спецтехника