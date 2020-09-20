Бывшего сотрудника МВД, известного как «жемчужный прапорщик», задержали в Петербурге

На этот раз он сам напал на полицейского.

45 ти летнего Вадима Бойко задержали, как участника уличной драки. Его доставили в отдел полиции, собирались составить административный протокол. Опрашивал его 26-летний помощник дежурного. В какой то момент он потеря сознание. Фонтанка ру пишет что в нокаут его отправила именно рука Бойко.

Врачи скорой диагностировали у молодого человека черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. Вадима Бойко отправили в камеру за хулиганство, а рапорт о нападении и медсправку послали уже в Следственный комитет. Бойко стал известен всей России 10 лет назад. Тогда будучи сотрудником полиции он участвовал в разгоне протестной акции в Петербурге. С криком «кому ещё хорьки» подошёл к спокойно стоящему мужчине и ударил его дубинкой по лицу. Прозвище жемчужный прапорщик он получил из за характерного браслета на руке.

За нападение на протестующего Бойко получил условный срок, такое же наказание ему назначили и несколько лет спустя за стрельбу в петербургском кафе