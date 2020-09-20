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11:04, 20 сентября 2020

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед политиком Навальным

Об этом ученый, который четверть века живет в США, рассказал в эфире телеканала Дождь.

Разработку боевого яда Вил Мирзаянов назвал, цитирую, «преступным бизнесом». Он сожалеет, что участвовал в этом. Мирзаянов принёс извинения Алексею Навальному, который как установили сразу три лаборатории Европы — Германии, Франции и Швеции был отравлен ядом из группы «Новичок». Ученый пояснил, что всю дальнейшую жизнь он боролся против применения отравляющих веществ.

Телеканалу Дождь он сообщил, что симптомы, описанные Навальным в социальных сетях, похоже на те, что пережил человек, отравленный «Новичком», с которым Мирзаянов встречался в 93м году. Политик вчера рассказал в том числе, что с трудом может налить себе воды, а еще недавно не узнавал людей и не мог написать по просьбе врача какие-то слова на доске. Мирзаянов пояснил, что это связано с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы «Новичка» препятствуют расщеплению белка, который отвечает за передачу таких сигналов. По оценке химика на восстановление оппозиционного политика может уйти до одного года.

Политику месяц назад стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Алексей Навальный три недели провел в коме. Он как предполагают его соратники был отравлен в гостинице Томска, следы яда Новичок европейские специалисты нашли на горлышке питьевой бутылки. Навальный остается в берлинской клинике Шарите.



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