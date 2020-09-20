Умер телеведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов

Формат прощания с артистом будет зависеть от определения, скончался ли он от коронавируса, сказал «Эху» ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев.



Осознать, что Михаил Борисов умер, по словам Е.Князева, пока невозможно, «Для меня это неожиданно и трагично. Я могу только сокрушаться. Это такая неожиданная вещь, что не знаешь как на это реагировать. Когда проходит твоя жизнь рядом с человеком (и его семьей), поверить в это трудно, я пока не верю в это. Тут я могу только рыдать», — сказал он.

Михаилу Борисову был 71 год. В Театральном институте имени Щукина он заведовал кафедрой режиссуры. По сведениям «Московского комсомольца», артиста госпитализировали накануне прямо со съемочной площадки, утверждается, что у него было обнаружено поражение легких и был поставлен предварительный диагноз «коронавирусная инфекция».

