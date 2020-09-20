В России выявлено 6148 новых случаев коронавируса

Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.

По данным Оперштаба, суточный прирост ускоряется, нынешний показатель стал максимальным с середины июля. А коэффициент распространение коронавируса вырос до уровня начала мая, передает ТАСС. Он рассчитывается как соотношение числа зарегистрированных больных за последние четыре дня к числу заразившихся, которые выявили за четыре дня до этого. Сообщается, что это один из основных показателей, на которые ориентируется Роспотребнадзор при рассмотрении вопроса о карантинных ограничениях.